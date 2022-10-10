«Дети будут без английского и танцев». Мэрия Нижнего Тагила оставила частные школы и кружки без сертификатов допобразования

В Нижнем Тагиле родители, чьи дети посещают частные секции, школы и кружки, не могут воспользоваться сертификатом дополнительного образования для оплаты обучения за счёт государства. В новом учебном году администрация города заключила договоры на предоставление образовательных услуг по сертификатам только с муниципальными учреждениями.

По закону муниципалитет должен оплачивать занятия как в государственных, так и в частных учреждениях допобразования. Деньги на эти цели выделяются из федерального бюджета.

Для получения сертификата родителям нужно зарегистрироваться на портале персонифицированного дополнительного образования (ПФДО). Там же можно посмотреть описание всех программ, реализуемых в Нижнем Тагиле, выбрать подходящую для своего ребёнка, узнать расписание и информацию о педагоге, который ведёт кружок. По сертификату дети в возрасте от 5 до 17 лет могут бесплатно посещать до четырёх кружков.

Частные кружки могут участвовать в программе после прохождения государственной проверки. Им нужно доказать, что их программы обучения качественные и что в штате работают опытные преподаватели. После этого их включат в реестр образовательных программ и родители смогут оплачивать занятия сертификатом ПФДО.

«Моя дочь ходит в частную школу английского языка, в прошлом году по сертификату допобразования мы обучались бесплатно. Мы решили воспользоваться такой прекрасной возможностью, к тому же у нас многодетная семья. Но в этом году занятия для нас платные, так как администрация города заключила договоры только с муниципальными учреждениями. И выделят ли сертификаты нашей школе английского, до сих пор неизвестно», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка Татьяна.

Родители школьников обеспокоены тем, что в этом году их дети не смогут посещать частные языковые школы, танцевальные, музыкальные и арт-студии, спортивные секции. В управлении образования Нижнего Тагила журналисту АН «Между строк» сообщили, что вопрос о предоставлении субсидий частным учреждениям сейчас решается, а задержка связана с тем, что в Свердловской области приняли новые правила персонифицированного финансирования, в которых определяется новый порядок предоставления субсидий ИП и частным образовательным организациям.

Сейчас постановление об утверждении порядка финансирования на основе новых правил проходит согласование в администрации города. После согласования будет проведён отбор среди частных организаций на предоставление субсидий, только после этого будут выделены средства, которые поступят в городской бюджет в конце октября.