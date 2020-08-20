​​​​​​​В Нижнем Тагиле началась запись в детские секции и кружки

В Нижнем Тагиле до 15 сентября продлится запись детей на дополнительные занятия во Дворцы творчества. Для того чтобы определить ребёнка на творческие, спортивные и другие внеурочные занятия, нужно получить сертификат дополнительного образования.

Сделать это можно через портал персонифицированного дополнительного образования «ПФДО». Для этого нужно войти на портал, выбрать функцию «Получить сертификат» и следовать дальнейшим указаниям. Активировать сертификат можно в учреждениях дополнительного образования, список которых размещён на сайте управления образования города.

Родители должны предоставить оригиналы и копии своего паспорта, свидетельства о рождении или паспорта ребёнка, документа, подтверждающего проживание ребёнка на территории города, заявление. Получить сертификат можно на детей от 5 до 18 лет.

Если сертификат допобразования был оформлен в прошлом году, зачисление ребёнка будет произведено в течение семи рабочих дней после приёма документов от родителей, отмечают в управлении образования.

В личном кабинете ПФДО родители смогут посмотреть описание всех программ, реализуемых в Нижнем Тагиле, выбрать подходящую для своего ребёнка, посмотреть расписание, узнать подробнее о педагоге, который ведёт кружок.

Один ребёнок сможет бесплатно посещать по сертификату до четырёх кружков. Всего в городе действует 865 бюджетных и сертифицированных программ. Это больше, чем в прошлом году.