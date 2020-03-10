Депутат Валентина Терешкова предложила внести поправку об обнулении президентских сроков

Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков, пишет «Медуза».

По мнению Терешковой, необходимо «или вообще убрать ограничения, или, если этого потребует ситуация и этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это предложение необходимо обсудить с лидерами думских фракций, а также узнать мнение действующего президента по этому поводу. После этого в заседании объявили перерыв.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в сентябре 2020 года досрочные выборы в Государственную Думу, а также отменить прямые выборы президента России, доверив эту функцию Госсовету.

По словам депутата от Свердловской области Максима Иванова, фракции «Единая Россия» была дана установка поддержать инициативу. Он отметил, что решение о досрочном роспуске Госдумы было принято из-за изменений, вносимых в Конституцию РФ.

«Мы принимаем важные изменения в Конституцию, поэтому это логичное решение. Если люди посчитают, что мы достойны представлять их дальше, они нас переизберут», — сказал депутат.

В начале марта издание «Проект» написало, что в Кремле рассматривают возможность проведения досрочных выборов в Госдуму. Источники издания отмечали, что, по мнению властей, на фоне смены правительства и принятия поправок к Конституции избиратели могут лучше проголосовать за «Единую Россию». «Проект» подчёркивал, что окончательное решение ещё не принято.