Жириновский предложил провести досрочные выборы в Думу и отменить прямые выборы президента

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания, на котором депутаты должны принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию, предложил провести досрочные выборы в Госдуму, пишет РИА Новости.

По мнению Жириновского, досрочные выборы могли бы пройти 20 сентября. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов уже заявил, что его партии были бы выгодны досрочные выборы. Депутат от «Единой России» Александр Карелин пообещал внести соответствующую поправку в законопроект о Конституции.

Кроме того, Жириновский также предложил отменить прямые выборы президента: по его мнению, главу государства мог бы избирать Госсовет.

В начале марта издание «Проект» написало, что в Кремле рассматривают возможность проведения досрочных выборов в Госдуму. Источники издания отмечали, что, по мнению властей, на фоне смены правительства и принятия поправок к Конституции избиратели могут лучше проголосовать за «Единую Россию». «Проект» подчёркивал, что окончательное решение ещё не принято.