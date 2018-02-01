Денег на отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле хватит только до конца февраля

Денег, которые были выделены Нижнему Тагилу из бюджета Свердловской области для регулирования численности безнадзорных животных, хватит только до конца февраля этого года. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе администрации города.

«Ситуация с безнадзорными животными в городе такова, что она создаёт угрозу безопасности тагильчан, — отметил Сергей Носов на совещании в мэрии по борьбе с бездомными животными. — Нижний Тагил получил от области субвенции на выполнение государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных в размере восьми миллионов рублей. Согласно требованиям закона Свердловской области № 110, этих средств хватит, чтобы обеспечить отлов и содержание 166 собак. В январе 2018 года 97 особей уже отловлено, и не вызывает сомнения, что оставшееся количество животных попадёт в пункт кратковременного содержания в феврале».

По мнению Носова, во время передачи полномочий по организации отлова и содержания безнадзорных животных от области к городу в 2014 году не были учтены многие важные моменты. Например, в областном законе не указано, в какие питомники должна направляться собака после её передержки в пункте кратковременного содержания и сколько времени она должна там находиться.

«Сергей Носов дал поручение подготовить обоснованные обращения к региональным властям, в контролирующие и надзорные органы о невозможности исполнения муниципалитетом государственного полномочия по регулированию численности безнадзорных собак в связи с пробелами в региональном законодательстве и недостаточном финансировании. Если закон не будет доработан, мэр готов в полном объёме вернуть субвенции, которые правительство Свердловской области выделило Нижнему Тагилу на эти цели», — сообщала ранее пресс-служба мэрии.

Напомним, в 2016 и 2017 году на отлов и содержание бездомных собак было выделено чуть более восьми миллионов рублей. Эту работу выполняли ООО «Универсалремонт» и благотворительный фонд «Добрые руки». За два года было отловлено 3 340 животных.