В Нижнем Тагиле на женщину с ши-тцу на руках напали бездомные собаки. «Маму чуть не разодрали» (ФОТО)

Сегодня на Вагонке на 42-летнюю Ольгу Морееву, которая вывела на прогулку собаку породы ши-тцу, напали бездомные животные. Тагильчанка находилась возле конечной остановки маршрута № 16 ул. Калинина, когда в её сторону кинулись «две большие псины и чуть не разодрали её». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала дочь пострадавшей Екатерина Мореева.

«Мою маму чуть не разодрали две большие псины на Вагонке. Мама гуляла с собачкой на поводке, увидела двух собак, перебегавших дорогу, и взяла её на руки. Собаки направились к ней и начали нападение. Мама говорила им "фу", но это было бесполезно. Они раздирали руки и повалили её на землю. Мама так и продолжала держать в руках собачку. Она начала кричать, и это услышали люди и отогнали собак. Если бы не было людей, не знаем, что было бы. Маму в истерике сразу забрали в травмпункт. Ей поставили кучу уколов, все раны заклеили и перевязали, у неё температура и рука ужасно болит. Мама была в плотной шубе, она хоть как-то её спасла. Говорят, что эти собаки с 9-го посёлка», — написала Екатерина Мореева.

Девушка сообщила, что в понедельник, 15 января, её мама напишет заявление в администрацию города о нападении на неё собак на Вагонке. Также она попросила тагильчан «не выходить на улицу с маленькими собачками без какого-либо оружия, так как бешеные псы гуляют везде», и не выкидывать животных на улицу.

Напомним, ранее глава Нижнего Тагила Сергей Носов обсудил вопросы, связанные с отловом бродячих собак на территории муниципалитета, на рабочем совещании. Мэр отметил, что на средства, выделенные областным правительством на эти цели в 2018 году, в Нижнем Тагиле за весь год можно будет отловить и содержать на передержке только 166 особей. При этом специалисты утверждают, что с улиц города за это время нужно отловить около двух с половиной тысяч безнадзорных собак. По мнению градоначальника, проблема кроется в законе Свердловской области о наделении местных властей полномочиями по отлову бродячих собак, который недостаточно хорошо проработан.

«Сергей Носов дал поручение подготовить обоснованные обращения к региональным властям, в контролирующие и надзорные органы о невозможности исполнения муниципалитетом государственного полномочия по регулированию численности безнадзорных собак в связи с пробелами в региональном законодательстве и недостаточном финансировании. Если закон не будет доработан, мэр готов в полном объёме вернуть субвенции, которые правительство Свердловской области выделило Нижнему Тагилу на эти цели», — сообщает пресс-служба мэрии.

По словам директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Сергея Бобрецова, за прошлый год в Нижнем Тагиле было отловлено около двух тысяч безнадзорных животных.