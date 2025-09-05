«Дефицит финансов способен в долгосрочной перспективе превратить промышленные предприятия в груду ржавого металла». Гендиректор «Северстали» заявил о начале масштабного кризиса в экономике России

Генеральный директор «Северстали», одной из крупнейших металлургических компаний России, Александр Шевелёв заявил о начале в стране экономического кризиса масштаба 1990-х годов.

«Металлурги повидали немало кризисов — как вызванных цикличностью отрасли, так и связанных с “особыми обстоятельствами”: пандемией, всплесками протекционизма, санкционным режимом. Однако по своей жесткости нынешний спад спроса на внутреннем рынке, пожалуй, сравним лишь с кризисом 1990-х. Спад вызван беспрецедентно долгим периодом высокой ключевой ставки (потребление металла за первое полугодие 2025-го упало на 14-15% в годовом выражении) и усугублён экспортными ограничениями. Опаснее роста долговой нагрузки риск остановки в развитии. Дефицит финансов способен в долгосрочной перспективе превратить промышленные предприятия в груду ржавого металла», — заявил Шевелёв в интервью РБК.

Он отметил также, что высокая ключевая ставка, по мнению регулятора, должна охладить экономику и очистить её от неэффективных игроков, но такая политика в долгосрочной перспективе может оказаться губительной для целых отраслей промышленности.

«В народе это метко описывает поговорка: пока толстый сохнет — худой сдохнет. Для нашей отрасли такой естественный отбор, возможно, и оправдан. <…> Но для машиностроения, к примеру, где создаются совершенно новые для России ниши, этот принцип губителен. Гибель молодых предприятий на взлёте означает потерю целых рынков, импульса для роста и в конечном счёте — удар по технологическому суверенитету страны. Чтобы не допустить этого, нужны два условия: общее улучшение экономического климата (в первую очередь снижение ставки) и адресная поддержка ключевых отраслей-потребителей», — подчеркнул Александр Шевелёв.

По его словам, государство уже предлагает такие программы, но их явно недостаточно.