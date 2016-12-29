Что вас ждёт в 2017 году? Новогодняя игра-гадание от АН «Между строк»
Как играть: выберите, откуда вы хотите получить предсказание – из новогоднего фильма или из книги Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Кликнув по соответствующей кнопке, вы получите случайную цитату, предсказывающую, что вас ждёт в 2017 году. Редакция АН «Между строк» рекомендует относиться к гаданию с юмором, а если результат покажется вам неподходящим, всегда можно перегадать. Поделитесь результатом в соцсетях, чтобы новогоднее пожелание наверняка сбылось !