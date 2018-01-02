Число погибших в ходе социальных протестов в Иране увеличилось до 20

Во время протестной акции в Иране минувшей ночью погибли ещё девять человек — таким образом, общее число погибших за время протестов выросло до 20, передаёт агентство Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Шестеро из них погибли во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан (провинция Исфахан), где они пытались украсть оружие. В городе Хомейнишехр погибли 11-летняя девочка и 20-летний мужчина, а в городе Неджефабад — служащий Корпуса стражей исламской революции, сообщает АР.

Жители нескольких городов Ирана 28 декабря 2017 года вышли на акции протеста против роста цен на продукты питания, а также против роста безработицы и коррупции. В Тегеране правоохранительные органы применили слезоточивый газ и водяные пушки против демонстрантов, выкрикивавших враждебные лозунги в адрес правительства. Несколько десятков человек были задержаны.

На фоне массовых протестов власти Ирана заблокировали в стране социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram.

Действия иранских властей раскритиковал президент США Дональд Трамп и Госдепартамент. Американский лидер обвинил правительство Ирана в «растрате национального богатства ради финансирования терроризма за границей». В свою очередь, в ведомстве призвали «все народы публично поддержать иранский народ и его стремление к основным правам», а Иран назвали «экономически угнетенной страной-изгоем», которая «экспортирует насилие, кровопролитие и хаос», напоминают «Известия».