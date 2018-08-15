Число погибших при обрушении моста в Италии достигло 38 человек

При обрушении моста Моранди в Генуе погибли 38 человек, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Италии. Об этом также сообщило издание Reportage.online. Среди погибших оказались восьмилетний ребёнок и двое подростков 12 и 13 лет.

16 человек находятся в больницах, из них 12 в критическом состоянии. По данным пожарных, с моста упали 30 автомобилей, но сколько человек могут оставаться под завалами, пока неизвестно. Также под мостом находились хозяйственные помещения, но спасатели утверждают, что людей там не было.

Напомним, обрушение моста произошло накануне около 11:30 по местному времени. Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли заявил, что причиной катастрофы стали недостатки в техническом обслуживании моста, который был построен в 1960-х годах. Местные жители неоднократно жаловались на состояние моста, который постоянно ремонтировали.

Российское генконсульство сообщило, что информации о погибших при обрушении моста россиянах не поступало.