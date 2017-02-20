Чайка попросил у Медведева денег на здания для прокуратуры

Генпрокурор России Юрий Чайка направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить финансирование строительства и реконструкции зданий прокуратуры в регионах, сообщает «Коммерсантъ».

Чайка просит Медведева включить в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на 2017-2019 годы покупку прокуратурой девяти объектов недвижимости в нынешнем году, а также реконструкцию и строительство 15 объектов в 2018-2019 годах. Для этого прокуратуре нужно примерно 450 млн рублей, из которых 53,5 млн прокуроры предполагают получить в 2017 году.

Как отмечает газета, в 2016 году ведомству выделили 1 млрд рублей, и эту сумму планировали субсидировать ежегодно, но позже Минфин вдвое урезал финансирование, в связи с чем Чайка был вынужден обратиться к Медведеву.

В Минфине изданию причины снижения финансирования не прокомментировали.

Покупка недвижимости планируется в тех регионах, где прокуроры работают в «ветхих и аварийных» зданиях. В частности, издание приводит в пример прокуратуру в Кош-Агачском районе Алтая, которая функционирует «в деревянном домике с удобствами на улице, и в этом домике прокуроры сами топят печь».

В январе Юрий Чайка и председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить 27 млрд рублей на жильё сотрудникам своих ведомств. Отмечалось, что из 27 миллиардов рублей 19 потребуются сотрудникам Генпрокуратуры.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости