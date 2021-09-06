Центробанк включил в чёрный список 28 финансовых компаний из Свердловской области

Банк России обновил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в сентябре в него внесли ещё 8 организаций из Свердловской области, всего их в этом списке — 28, пишет 66.ru.

Большинство новых компаний из перечня — это фирмы, которые перестали быть ломбардами из-за того, что не попали в государственный реестр после изменения правил допуска на рынок. Теперь такие организации не могут использовать в названии слово «ломбард» и выдавать займы под залог имущества.

«Обращаясь к таким нелегальным кредиторам, клиенты рискуют остаться без залога и существенно переплатить проценты по займу», — предупредили в ЦБ.

«Мы выявляем финансовых нелегалов не только с помощью своих собственных ресурсов. В этом нам помогают ещё и обращения граждан и организаций. Поэтому призываем всех не только быть бдительными потребителями финансовых услуги, но и сообщать нам о тех, кто может оказаться мошенником, привлекая людей в сомнительные финансовые вложения или оформляя займы, не имея на это права. Это можно сделать анонимно через сайт Банка России. Получив информацию, мы её проверяем и, если информация подтверждается, принимаем меры: инициируем блокировку сайтов такой компаний и взаимодействуем с правоохранительными органами», — пояснил консультант отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Иван Соплин.

В качестве примера в официальном сообщении Центробанк привёл компанию ООО «Симбиоз Финанс» (SYMBIOS FINANCE CLUB), у которой выявили признаки финансовой пирамиды: она позиционирует себя как «финансовый клуб», для вступления в который требуется уплатить взнос.

Бизнес в этой фирме организован на принципах сетевого маркетинга.

«Организаторы предлагают участникам вступать в профессиональную партнёрскую программу, приобретать инвестиционные контракты с доходностью от 80% годовых, обещают стать обладателем дорогостоящего автомобиля, квартиры или техники за полцены», — отмечают в ЦБ.

При этом компания не раскрывает какой-либо информации о своём финансовом положении. По информации на сайте организации, её офисы располагаются в Екатеринбурге, Уфе, Москве, Абакане и других городах.

В перечень свердловских фирм, попавших в чёрный список, в частности, вошли: ООО «Симбиоз Финанс», ООО «Выездной ломбард», ООО «Лаггаравто», ООО «Авто-Ломбард № 1», ломбард «Коралл», ломбард «Неон», ООО «Ломбард строительной техники», ООО «Ломбард-96», комиссионный магазин Easy Money, комиссионный магазин «Лидер», ООО «Твой вариант», ООО «Халява», ООО «Шерлок», ломбард «Перспектива», ООО «Лизинговые технологии», ООО «Ломбарл Лучезар», микрокредитная компания «Удобно-деньги», салон связи «Интерфейс.РФ».