Центральная библиотека Нижнего Тагила покажет буквари XIX века

В Центральной городской библиотеке можно познакомиться с коллекцией букварей известного тагильского краеведа Ивана Коверды. На выставке «Азбука, букварь… букварёкъ» (6+) представлены редкий букварь «Зорька» 1871 года издания, «Родное слово для детей младшего возраста» Константина Ушинского 1884 года издания и учебная книжица «Букварёкъ», отпечатанная в 1912 году в Санкт-Петербурге.

«В “Новейшей русской азбуке” 1893 года гражданский алфавит содержит 35 букв, в том числе ер, еры, ерь, фиту, ижицу. Буквы иллюстрируют люди: А — армянин, Б — булочник, Е — еврей, Н — нищий, Р — раёшник. Мало кто знает, что раёшник — это человек, который носил небольшой деревянный ящик — народный театр раёк», — рассказывают создатели выставки.

Большое место в экспозиции отведено букварям советского и постсоветского периода. На первый взгляд они похожи, но в изданиях 1987 и 1995 годов разницу заметить несложно. Так, со страниц букваря исчезли вся советская символика, истории о ветеранах Великой Отечественной войны и портрет первого космонавта Юрия Гагарина.

Экспозицию дополняют тетради, дневники, расписание занятий и табели с оценками конца XIX века учеников Ирбитского городского училища и учениц Ирбитской женской гимназии. Всего в витринах выставки представлено 45 экспонатов. Она будет работать до середины июня в Центральной городской библиотеке.

Добавим, что коллекцию букварей библиотеке подарила семья тагильского краеведа и фотографа Ивана Коверды. Его дочь Ольга Гомонюк рассказала, что отец был не только собирателем, но и книгочеем — любил читать вслух своим детям.