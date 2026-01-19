Дзюдоисты СШОР «Уралец» завоевали два золота, одно серебро и три бронзы на первенстве Свердловской области

Дзюдоисты Нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» завоевали два золота, одно серебро и три бронзы на первенстве Свердловской области среди юношей и девушек до 15 лет, которое прошло 18 января в Екатеринбурге.

На татами Дворца дзюдо выступили 303 спортсмена из 31 команды региона. Помимо наград тагильские спортсмены, занявшие призовые места, получили право выступить на первенстве Уральского федерального округа, которое пройдёт в Челябинске с 14 по 15 февраля.