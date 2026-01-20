В Нижнем Тагиле на Вые легковушка врезалась в КамАЗ

Сегодня, 20 января, в 12:23 на улице Фрунзе произошло необычное ДТП. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. На опубликованных кадрах видно, как водитель автомобиля КамАЗ, двигаясь по левой полосе, выполняет поворот направо к строящемуся СОКу. В этот момент в большегруз врезался легковой автомобиль, ехавший по правой полосе.

Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на Госавтоинспекцию Нижнего Тагила, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.