В Нижнем Тагиле сбили двух девушек на зебре

В минувшую пятницу, 16 января, в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции, около 11:00 у дома № 14 на Черноисточинском шоссе 53-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь со стороны улицы Челюскинцев в сторону улицы Кирова, сбил двух девушек — 18 и 21 года, — переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы медиками скорой помощи в Демидовскую больницу.

Стаж вождения виновника ДТП составляет 34 года, за 2025 год к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, в момент аварии был трезв. В отношении мужчины составлен протокол по ст. 12. 18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам). Сотрудникам Госавтоинспекции водитель пояснил, что при проезде перехода девушек не заметил, а когда заметил, попытался затормозить, но избежать наезда не смог.

В Госавтоинспекции напоминают, что водителям необходимо заранее снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу, а пешеходам — останавливаться перед переходом проезжей части и убеждаться в том, что все транспортные средства остановились.