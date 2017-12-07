ЦБ введёт ручное управление кредитными рисками банков

Банк России готовит поправки в законодательство, наделяющие его совет директоров правом устанавливать надбавки к коэффициентам риска своими решениями без изменения нормативных актов, со ссылкой на директора департамента банковского регулирования Центробанка Алексея Лобанова пишет РБК.

По его словам, сейчас коэффициенты риска установлены в нормативных актах ЦБ и менять их можно только через изменение этих документов с условием предварительной публикации проекта поправок на сайте Банка России, прохождения им антикоррупционной экспертизы, обсуждения с участниками рынка, регистрации в Минюсте.

«Идея в том, чтобы все коэффициенты повышенные, которые сейчас применяются, например, к потребительскому кредитованию, ипотеке, валютному кредитованию юрлиц, привести к их базельским стандартным значениям, то есть к 100%. А, соответственно, надбавки к ним, которые сейчас есть над 100%, сделать плавающими, чтобы они менялись советом директоров, а не изменениями в соответствующую инструкцию ЦБ», — пояснил Лобанов.

Принятие описанных Лобановым поправок даст возможность Банку России оперативнее реагировать на потребности в ограничении роста отдельных сегментов банковского бизнеса, если он оценивает эти сегменты как рискованные для банковского сектора в целом, полагает руководитель по работе с финансовыми организациями Oliver Wyman Максим Богдашкин.

По данным Банка России, в январе-августе 2017 года банки предоставляли российским компаниям и физическим лицам в среднем 0,33 млрд рублей ежемесячно — почти в 2,5 раза больше, чем в 2015-2016 годах. Наибольшими темпами росли объёмы кредитования физлиц: на 1 октября годовой прирост кредитного портфеля составил 8,87%, в то время как кредиты компаниям выросли на 2,92%. Годом ранее на аналогичную дату в рознице было сокращение на 0,19%, а кредиты компаниям выросли всего на 0,18%.