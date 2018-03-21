ЦБ предлагает запретить кредиторам переуступать долги «чёрным коллекторам»

Банк России готовит поправки в закон о взыскании просроченной задолженности, которые запретят кредиторам — банкам и микрофинансовым организациям — переуступать долг юрлицам, которые не входят в реестр профессиональных коллекторов, пишет ТАСС. О действиях ЦБ на круглом столе в Совете Федерации сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

«Мы видим из жалоб, например, человек пишет: такая-то микрофинансовая организация выдала мне заём, теперь требует его взыскания. Мы запрашиваем эту организацию, она даёт нам ответ, из которого следует, что она год как переуступила требование долга, но не профессиональному коллектору, а некоему юридическому лицу. Ведь закон у нас ограничивает определённые полномочия по взысканию, но не право на переуступку как таковое», — пояснил Мамута.

По его словам, долг может переуступаться несколько раз, в итоге организация — конечный взыскатель может грубо нарушать закон.

«Они фактически, представляясь МФО или коллектором, производят действия непосредственно по взысканию. Но поскольку эти организации не являются поднадзорным ни нам, ни ФССП субъектом, человек может жаловаться на них только в полицию», — пояснил Мамута.

Эту «серую», даже «чёрную», зону рынка взыскания, уточнил он, необходимо законодательно отрегулировать.

ФССП, в свою очередь, предлагает дать Банку России возможность возбуждать административные дела против банков и МФО, нарушающих правила взыскания просроченной задолженности, либо в качестве альтернативы дать возможность взыскивать задолженность только лицам (в том числе банкам и МФО), включённым в государственный реестр коллекторов, который ведёт ФССП.

ФССП с 1 января 2017 года является регулятором рынка взыскания просроченной задолженности: служба надзирает за деятельностью профессиональных коллекторов и ведёт их государственный реестр. Законом с 1 января 2017 года также установлены правила взаимодействия коллекторов с должниками.