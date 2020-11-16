Бурятия стала первым регионом России, объявившим повторный локдаун из-за коронавируса

Власти Бурятии объявили о введении дополнительных мер из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня на территории региона приостановили работу ТРЦ, предприятия общественного питания и магазины, сообщает официальный портал республики. Ограничения будут действовать до 30 ноября.

Не закроют только продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости, аптеки и аптечные пункты, салоны сотовой связи. Кроме того, во время карантина будет разрешена доставка и покупка еды навынос, продолжат работу столовые на предприятиях и рестораны при гостиницах для проживающих.

Также на две недели закрылись кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы, бани и сауны. Часть школьников перейдут на дистанционное обучение, а первоклассников отправят на каникулы.

«Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования. Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить. Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится», — заявил в официальном обращении глава Бурятии Алексей Цыденов.

По данным Алексея Цыденова, на сегодня в больницах Бурятии развёрнуто 2678 ковидных коек, 2225 коек занято. На амбулаторном лечении находятся 2616 человек, ещё 12 295 — под наблюдением врачей. Всего выявлено 14 838 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.