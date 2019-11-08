Бухгалтерский аутсорсинг: кому он выгоден и сколько стоит в Нижнем Тагиле

На какую систему налогообложения перейти, как снизить финансовую нагрузку на предприятие, нужна ли кассовая дисциплина? Это лишь мизерная часть тех вопросов, с которыми сталкивается предприниматель, только что открывший своё дело. Ответить на них и помочь разобраться в других не менее важных финансовых вопросах может квалифицированный бухгалтер. Но если бизнес ещё совсем небольшой и новый сотрудник в штате экономически невыгоден, то достойной альтернативой будет бухгалтерский аутсорсинг. Что это такое, в чём его плюсы и сколько стоит такая услуга, читайте в партнёрском материале АН «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Что такое бухгалтерский аутсорсинг?

Это когда вы всю свою бухгалтерию отдаёте на сторону и ею занимается другая компания. Её специалисты ведут налоговый, бухгалтерский и кадровый учёт. Вы же в это время спокойно занимаетесь развитием бизнеса. Вам не нужно самому высчитывать, сколько денег уйдёт на налоги и как их оптимизировать.

Какие налоги? Я ещё не знаю, какую систему налогообложения выбрать для своего бизнеса

Ничего страшного. Бухгалтер проанализирует особенности вашей будущей кофейни, частной школы или, например, фитнес-клуба и подскажет, какая система будет для вас наиболее удобна и выгодна. Сейчас в России действует пять налоговых режимов: общая система налогообложения, упрощённая, патентная, а также единый налог на вменённый доход и единый сельскохозяйственный налог. Выбор системы зависит от вида деятельности фирмы, её товаров или услуг, выручки, покупателя и количества сотрудников. После определения режима бухгалтер поможет вам зарегистрировать новое юридическое лицо или ИП, открыть расчётный счёт.

«Сложность в том, что люди, когда открывают бизнес, не знают про налоги практически ничего, — отмечает бухгалтер центра “Мой бизнес” Мария Артамонова. — Мы берём предпринимателей с нуля и в первую очередь рассказываем им про системы налогообложения, какая выгодна именно для их вида деятельности. Объясняем, что требуется для ведения бухучёта при каждой системе. Многие очень удивляются, когда узнают, какие отчисления нужно делать, какие “бешеные суммы” они должны платить государству с фонда заработной платы. Сейчас предприниматели также должны использовать онлайн-кассы. Во все эти нюансы собственникам самим сразу сложно вникнуть, поэтому разъясняем им все эти вещи».

Может, лучше взять бухгалтера в штат?

Если у вас крупное предприятие, на котором работает, скажем, более 100 человек, то да, иметь бухгалтера в штате будет гораздо удобнее и надёжнее. Многие задачи можно решить оперативнее на рабочем месте. Если же вы владелец салона красоты, кофейни, СМИ или, например, небольшой трикотажной фабрики — нет нужды нанимать собственного специалиста, платить ему зарплату и отчислять с неё налоги. Он будет бездельничать часть рабочего времени, при этом вам придётся организовать для него отдельный кабинет, а также потратиться на дорогостоящее оборудование и специальные программы: «1С.Бухгалтерия», «Консультант+» и «Гарант».

А если у меня маленькие дети и нет времени на встречи с бухгалтером?

Современные технологии сегодня позволяют людям общаться друг с другом не выходя из дома. Любой вопрос можно решить по Skype, а документами обменяться через электронную почту или мессенджеры. Бухгалтер на «удалёнке» напомнит, когда нужно выдать заработную плату и заплатить налоги. Отчётность он сдаст за вас сам. Такой способ сотрудничества позволит сэкономить не только время и деньги, но также силы и нервы.

«У меня маленький ребёнок. На момент открытия студии красоты (около месяца назад) лялечке было всего 3 месяца, и поэтому со многими бизнес-вопросами, в том числе с открытием ИП, мне в фонде помогали дистанционно, — рассказывает создательница студии красоты NLB в Нижнем Тагиле Анастасия Колесникова. — Я доверилась Марии Валерьевне. Она рассказала мне о плюсах разных систем налогообложения, подсказала, что лучше перейти на патент, куда нужно сходить и как грамотно составить заявление».

С чем ещё мне поможет разобраться бухгалтер?

Бухгалтер отвечает за кадровый учёт: за документы по приёму и увольнению сотрудников вашей компании, а также по отпускам. Он поможет разобраться с начислениями зарплат, отпускных, командировочных и больничных.

«Сейчас на бухгалтерию в сфере кадров ложится большая нагрузка по сдаче отчётности, — говорит бухгалтер центра “Мой бизнес” Мария Артамонова. — Постоянно меняется налоговое законодательство. За всеми изменениями нужно следить, чтобы вовремя сдать отчёты, заплатить налоги и, главное, сделать это по правильным ставкам. Мы работаем с предпринимателями из разных отраслей. Приходите, мы всем готовы и рады помочь».

И всё-таки я не понимаю, как можно доверить управление финансами бухгалтеру из другой компании?

«Порядочный бухгалтер перед началом работы обязательно заключает с вами договор, где прописываются все условия сотрудничества, в том числе запрет на разглашение какой-либо информации», — отмечают в Фонде поддержки предпринимательства Свердловской области. Также следует обратить внимание, от какой именно компании действует специалист, ознакомиться с бэком этой организации. Сегодня в Нижнем Тагила действует центр «Мой бизнес» (пр. Мира, 2а), где предпринимателям со всего Горнозаводского округа помогают получать необходимую информационную или финансовую поддержку. При центре работает и бухгалтер, знакомый со всеми системами налогообложения и готовый помочь бизнесменам в решении самых сложных вопросов.

«Когда мне предложили такие услуги в фонде, то я согласился, ни секунды не раздумывая, — говорит создатель компании “Промоушн центр Юла" Юрий Митенко. — Сам фонд мне ранее очень сильно помог при регистрации ИП, я вообще никуда не бегал. Специалисты всё очень доступно объяснили. С бухгалтером выбрали шестипроцентную упрощёнку. Также она помогла мне с выбором банка, я на Сбере пока остался. Подсказала, что необходимо сделать печать, так как она прописана в Уставе. Мария Валерьевна — человек знающий, разбирающийся во всём этом. Поэтому, конечно, есть доверие».

Специалист на аутсорсинге может выполнять необходимый любому бизнесу минимум или полностью вести вашу бухгалтерию и сделать её для вас прозрачной и предсказуемой.

Сколько стоит бухгалтерский аутсорсинг?

Меньше, чем заработная плата одного специалиста в штате, тем более что при желании клиент может потребовать от бухгалтера выполнения лишь части каких-то услуг. Стоимость зависит и от системы налогообложения, необходимого вам перечня работ, количества сотрудников. В фонде, например, просят оплатить только фактически оказанные услуги. Цены за ведение учёта начинаются от тысячи рублей.

«По сравнению с расценками в нашей Свердловской области это вообще копейки. Мне звонили из другой организации, предложили ежемесячно платить почти три тысячи рублей, в три раза больше по сравнению с ценами фонда. Услугу при этом они оказывали бы ту же самую, что и бухгалтер фонда», — отмечает Юрий Митенко.

Напомним, центр «Мой бизнес» работает в Нижнем Тагиле с середины августа. Организация функционирует в рамках работы представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в округе. Теперь уральцам не нужно ехать в Екатеринбург за займом или консультацией по какой-либо узкой бизнес-теме. В одном месте они могут побеседовать с представителями центров кластерного развития, инноваций социальной сферы и Ural Franchising, а также с бизнес-омбудсменом. Недавно в центре «Мой бизнес» начал работать МФЦ для предпринимателей. Теперь здесь можно зарегистрировать юрлицо или ИП, оформить сделки с недвижимостью, а также получить лицензию на какой-либо вид деятельности.