«Будут только российские фильмы». Кинотеатры Нижнего Тагила готовятся к санкциям западных кинокомпаний

Во всех кинотеатрах Нижнего Тагила и России из-за военной спецоперации на Украине отменяются премьеры зарубежных фильмов. С 1 марта сотрудничество с российскими прокатчиками приостановили компании Warner Bros., Sony Pictures, Walt Disney Company и Pixar.

Уже известно, что в Нижнем Тагиле отменены премьеры фильма «Бэтмен» (16+), мультфильма «Я краснею» (6+) от студии Pixar, вампирского кинокомикса «Морбиус» (16+) с Джаредом Лето и других иностранных кинолент.

Всего в Нижнем Тагиле функционирует четыре кинотеатра. Информацию об отмене фильмов они будут размещать в ближайшее время. Заранее купленные билеты, отмечают в кинотеатрах, можно вернуть.

«По поводу дальнейшей работы пока трудно говорить. Все ограничения только начались, будем смотреть, что дальше будет происходить. Пока у нас остаются в основе только российские фильмы, но если будут появляться ленты других стран, то будем вести переговоры об их прокате», — рассказал АН «Между строк» директор кинотеатра «Родина» Сергей Южаков.

Скорректированную программу кинопоказов также планирует разместить в начале следующей недели кинотеатр «Красногвардеец». Его специалисты уже сделали заказ кинопрокатчикам на арт-хаусные фильмы и надеются, что зритель продолжит ходить в кино.

«Конечно, мы планировали показ “Бэтмена”, но это немного не наше кино, наш зритель другого плана, он привык к другим лентам. Но, безусловно, жалко мультфильмы, которые отменяются. Тем не менее выходят ещё несколько российских релизов и среди них тоже есть детские», — говорит методист по кино кинотеатра, член Гильдии неигрового кино и телевидения Виталий Скорев.

В скором времени в тагильских кинотеатрах ждут российский мультфильм «Финик» (6+) и фэнтези «Ампир V» (16+) по произведению Виктора Пелевина. Пока ничего неизвестно об отмене некоторых европейских релизов. Например, в прокате «Красногвардейца» может появиться французская лента «Мегрэ и таинственная девушка» (16+), также в ближайшее время там могут показать японский фильм «Сядь за руль моей машины» (16+).