Будущие учителя не хотят идти в школы. В педвузе тагильским депутатам раскрыли печальную статистику

Накануне, 16 октября, на заседании комиссии по социальной политике Нижнетагильской городской думы депутаты обсудили проблему обеспечения школ педагогическими кадрами.

Директор Нижнетагильского государственного социально-педагогического института (филиала УрГПУ) Татьяна Жуйкова рассказала, что вуз сегодня стремится активно взаимодействовать с образовательными учреждениями города, формируя будущие педагогические кадры через систему целевого обучения, однако всё же сталкивается с проблемой нежелания студентов обучаться в таком формате.

По её словам, несмотря на профориентационную работу, которая начинается в 10-11 классах, школьникам не хватает полноценной подготовки к будущей профессии, для чего необходимо отбирать детей ещё в 5-м классе. Также директор института предлагает не ограничиваться заключением договоров между школой и вузом, а рассмотреть возможность подписания целевых соглашений с администрацией города, чтобы подготовить кадры для школ, которые находятся на этапе строительства.

«Сейчас в школах города работают 72 студента. Наша задача — привязать их к школе и заключить с ними целевой договор, так как его можно заключать на любой ступени обучения. С моей точки зрения, нужно пересмотреть подходы к поддержке целевиков в период обучения в вузе, в том числе и финансовые. Сегодня академическая стипендия составляет 2,9 тысячи рублей. Один раз в магазин сходить — и то денег не хватит, а студенту нужно жить. Эта сумма его не привлекает. Мы должны понимать, что должны чем-то его заинтересовать», — отметила Татьяна Жуйкова.

В этом году в Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт на очную форму обучения (ОФО) было подано 675 заявлений абитуриентов. Из них 178 были зачислены на бюджет, ещё 15 подписали договор на платное обучение. По целевой квоте были зачислены всего 9 тагильчан, трое из которых после окончания обучения направятся работать в школу № 100. На заочную форму обучения поступило 339 человек. Несмотря на то, что 29 образовательных организаций города были готовы заключить 70 договоров на целевое обучение с абитуриентами, всего было заключено 11 договоров.

Большинство первокурсников ОФО оказались из Горнозаводского округа — 68%, ещё по 11% — из Западного и Южного управленческих округов Свердловской области, из Северного и Восточного — по 4% (7 человек), а ещё пять студентов (3%) приехали учиться из Екатеринбурга. В вуз из Нижнего Тагила поступили 83 студента из 32 школ и 7 колледжей.

Количество выпускников вуза в 2025 году составило 253 человека, из которых сейчас в сфере образования трудоустроено 155 человек. Среди самых востребованных — учителя английского языка (14 человек), учителя истории и обществознания (9 человек) и педагоги-психологи (8 человек).

Заместитель начальника управления образования мэрии Нижнего Тагила Татьяна Гура сообщила, что вопрос обеспечения школ педагогами находится под постоянным контролем, и в городе уже созданы несколько педагогических классов на базе школ № 1, № 75/42, № 44, № 90, № 86, №61, в которых сейчас обучается 285 детей.

«В этом году педагогические классы окончили 106 обучающихся, из которых педагогическую профессию выбрали 83 выпускника. 9 человек поступили по целевому договору в Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, остальные поступили на бюджетные места. По состоянию на октябрь 2025 года в образовательные учреждения города пришли 128 молодых специалистов , из которых 100 являются выпускниками Нижнетагильского государственного социально-педагогического института», — рассказала Татьяна Гура.

Как отметила чиновница, вакантных мест в школах сейчас формально нет, однако это является следствием перераспределения нагрузки между педагогами. Средняя нагрузка учителей составляет 29 часов в неделю, в то время как ставка педагога составляет 18 часов в неделю. В связи с этим молодые специалисты требуются учебным учреждениям Нижнего Тагила для снижения общей нагрузки и повышения качества образования.