«Будем продолжать закручивать гайки». Губернатор Магаданской области и экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов решил ужесточить правила продажи алкоголя в регионе

Губернатор Магаданской области и экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов решил ужесточить правила продажи алкоголя в регионе.

«Что касается продажи алкоголя, то здесь мы сейчас планомерно будем продолжать закручивать гайки. Это в том числе сокращение мест продаж с увеличением разрешённого радиуса продаж алкоголя в зависимости от места расположения школ, детских садиков, спортивных учреждений, здравоохранительных учреждений и так далее. Алкоголь в шаговой доступности — это неправильно», — рассказал РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Сергей Носов.

При этом он отметил, что «никто не является ханжой», и сейчас точек продажи алкоголя, например, в супермаркетах, достаточно.

Также главы ещё трёх регионов Дальнего Востока — Камчатского края, Якутии и Амурской области — намерены и дальше ужесточать правила продажи алкоголя.

Напомним, что в Свердловской области могут измениться правила продажи алкогольных напитков. В частности, обсуждаются новые временные ограничения и запрет торговли по выходным.