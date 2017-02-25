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27 Фев 2017 16:57 | Метки: Новости

Блогера Соколовского оставили под домашним арестом до середины августа

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до 14 августа срок домашнего ареста «ловца покемонов» Руслана Соколовского, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков. Он добавил, что рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 13 марта. В этот день прокурор огласит обвинительное заключение по делу, а блогер скажет, признаёт он или нет свою вину.

В августе 2016 года Соколовский разместил на своём канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевёл его из СИЗО под домашний арест. 

Агентство новостей «Между строк»

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