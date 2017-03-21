Безработица толкнула жителя Нижнего Тагила заняться продажей наркотиков

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении и распространении запрещённых веществ в крупном размере. Автомобиль под управлением наркодилера был остановлен на улице Круговой на Вагонке. При осмотре транспортного средства, личных вещей мужчины, а также его квартиры оперативники изъяли в общей сложности более 400 граммов синтетических наркотиков.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские установили, что изъятое наркотическое вещество задержанный приобрёл через интернет, намереваясь в дальнейшем сбыть его путём так называемых закладок. Полицейские уверены, что молодой человек был держателем склада, работавшего от известного оперативникам интернет-магазина. Сам же подозреваемый пока каких-либо показаний не даёт, правда, не скрывает, что, будучи без работы, хотел таким образом заработать денег», – рассказали подробности спецоперации в полиции Нижнего Тагила.

В пресс-группе отмечают, что в 2009 году задержанный привлекался к уголовной ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Агентство новостей «Между строк»