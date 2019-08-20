Банки предлагают блокировать карты на 30 дней при подозрительных переводах

Ассоциация банков России предлагает внести поправки в законы, которые позволят до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств, пишет «Коммерсантъ».

По словам вице-президента ассоциации Алексея Войлукова, предлагается продумать способ, который позволит банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками.

«Даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет», — пояснил Войлуков.

Для этого предлагается разрешить банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности перевода.

Внесение поправок в законы «О национальной платёжной системе» и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» будет обсуждаться 27 августа на заседании комитета по информационной безопасности.