Архангельский губернатор связал теракт в здании ФСБ с вовлечением школьников в протесты

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в эфире радиостанции «Говорит Москва» связал теракт в здании ФСБ с вовлечением молодёжи в протестные акции.

«Хорошо бы звучало, если бы мы ткнули конкретно в кого-то пальцем. Но мы должны понимать, что процесс идёт и носит хорошо организованный характер. Посмотрите, у нас на ряде протестных митингов участие принимали школьники! Не студенты училищ, а школьники», — сказал Орлов.

По его мнению, это делается «не для дела, а для массы», с целью «красиво выглядеть перед заказчиками подобного рода мероприятий». Молодёжь, по его словам, привлекают к протестным акциям «тусовкой», «возможностью поругать кого угодно» и «дискредитацией основовополагающих основ нашего государства». Орлов считает, что это «деформирует сознание и наносит удар по неокрепшему разуму».

«Сейчас мы должны вести разумный диалог с молодёжью. Разумное общение и разъяснение ситуации становится предельно важным, тем более на фоне таких кричащих событий, когда 17-летний мальчишка обрывает связь с великой вселенной, миром и уходит в никуда», — подчеркнул Орлов.

Напомним, взрыв в здании архангельского ФСБ произошёл накануне, 31 октября, его устроил 17-летний житель города. Молодой человек принёс в здание бомбу и активировал её. В результате он погиб, ещё три человека пострадали. СК завёл уголовное дело о теракте и незаконном обороте боеприпасов.