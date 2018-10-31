После взрыва в архангельском ФСБ один человек погиб, трое госпитализированы

В результате взрыва на входе в здание ФСБ Архангельской области погиб один человек, пострадали трое, сообщил «Интерфаксу» губернатор Поморья Игорь Орлов.

«Сработало неустановленное взрывное устройство. Трое находятся в больнице. Есть погибший, личность которого устанавливается. Преступление произошло внутри здания», — сказал Орлов.

Он подчеркнул, что в настоящее время рано давать оценки.

«Но мы максимально исключим слухи и провокации. Приняты меры безопасности в местах скопления людей. Тип взрывного устройства в данный момент определяется», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что хлопок небольшой мощности произошёл у входа в здание ФСБ в Архангельске, было известно об одном пострадавшем, который скончался на руках прибывших медиков.