СКР возбудил дело о теракте после взрыва в здании ФСБ Архангельска

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ) и незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) после взрыва в здании управления ФСБ Архангельска, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, взрыв в здании регионального управления ФСБ произошёл утром 31 октября. По данным ведомства, его устроил 17-летний местный житель. В результате теракта погиб один человек, ранены три сотрудника ведомства.

По словам губернатора области Игоря Орлова, преступление было совершено внутри здания с использованием неустановленного взрывного устройства.