Арестованный за взятку экс-следователь центрального аппарата СК признал вину

Арестованный по подозрению в получении взятки в размере $50 тысяч бывший старший следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета РФ Александр Сорокин признал вину, сообщает «Коммерсантъ». Ранее в отношении Сорокина было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что изначально он не признавал вину, но позже «изменил свою позицию».

Сорокин расследовал уголовное дело о выводе 2,3 млрд рублей из банка «БФГ-Кредит» (где среди прочих средства держали «Первый канал» и ВГТРК) накануне отзыва у него лицензии. По данным следствия, деньги из банка выводились под видом выдачи кредитов компаниям-однодневкам.

Свидетелем по делу о выводе средств проходит Тамара Хорошилова, владевшая 19,5% акций банка. Она настаивает, что из кредитного учреждения также похитили её личные средства – размещённые на валютном депозите $44 млн.

По информации издания, возможно, Хорошилова ранее хотела изменить свой процессуальный статус и стать потерпевшей. С этой просьбой она обратилась к Сорокину, который несколько раз встречался с её адвокатом, и после переговоров стороны договорились, что следователь сделает это за $100 тысяч, причём Сорокин просил передать все деньги сразу. У Хорошиловой таких средств не было, и, как пишет «Коммерсантъ», «в итоге свидетель решила, что её хотят обмануть, и написала заявление в ФСБ», после чего переговоры шли «уже под контролем оперативников». В результате следователь согласился получать сумму частями и был задержан, когда во время личной встречи представитель Хорошиловой передавал ему деньги.

Издание уточняет, что адвокат бывшего акционера записывал все разговоры со следователем, и «во многом на этих записях сейчас и базируется обвинение». Сорокина арестовали в начале декабря 2016 года. В розыске также находится бывший председатель правления банка Павел Дойнов, которому вменяется растрата, добавляет издание.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»