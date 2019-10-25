Агентство стратегических инициатив разработает предложения по развитию природных территорий для туркластера «Гора Белая»

Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на туристическом форуме «Ориентиры будущего» в Казани, на котором обсуждались туризм на природных территориях и digital-технологии.

«В состав туркластера “Гора Белая” входят особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения, основные – “Висимский биосферный заповедник” и природный парк “Река Чусовая”, и важно, чтобы в проекте участвовали ведущие российские специалисты в вопросах развития экотуризма и работы с природными территориями», – отметил во время подписания документа гендиректор туркластера Леонид Гункевич.

Агентство стратегических инициатив разработает серию руководств, направленных на стимулирование экотуристической активности на природных территориях и развитие досуговых и сервисных услуг, таких как культурно-познавательные, эколого-просветительские и оздоровительные функции. Предложения будут содержать алгоритмы разграничения и социокультурного программирования, размещения объектов инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, а также лучшие практики обращения с отходами, сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, создание туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» как одного из ведущих в стране инициировано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В течение 10 лет на территории горнолыжного курорта «Гора Белая», природного парка «Река Чусовая» и Висимского заповедника планируется создание около 200 новых туристических объектов. Поток туристов к 2028 году должен увеличиться до 1,5 млн человек в год.

Отметим, что работа на территории уже началась. В сентябре в посёлке Висим прошёл первый фестиваль уральской кухни «Висимский пикник», на который приехали более двух тысяч туристов. Сейчас на горе Белой идёт благоустройство пешеходной туристической тропы «Долина родников». Прогуляться по ней все желающие смогут уже в декабре.