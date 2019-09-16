Научили солить капусту и «бить баклуши». Как Висим стал гастрономической столицей Свердловской области

Первый гастрономический фестиваль-путешествие «Висимский пикник» прошёл в посёлке Висим под Нижним Тагилом в субботу, 14 сентября. В тёплый осенний день в старинный уральский посёлок за гастрономическими впечатлениями и красивыми видами приехали более двух тысяч гостей из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и соседних населённых пунктов.

Гастрономический фестиваль в Висиме — первый масштабный событийный проект команды управляющей компании туристического кластера «Гора Белая». Именно Висим станет первой территорией кластера, в которой появится туристический визит-центр. Строительство многофункционального центра, в котором будут информационные стенды, зоны отдыха для туристов, а также активности и культурные мероприятия для местных жителей, начнётся уже в 2020 году. Об этом на фестивале уральской кухни заявила министр промышленности и инвестиций Свердловской области Виктория Казакова.

«Висим считается колыбелью горнозаводской цивилизации, это прекрасное место, в котором интересно и приятно отдыхать. Мы хотим, чтобы сегодня было как можно больше пожеланий и обратной связи от вас: какие должны быть пешеходные зоны, где хочется отдыхать, где строить места размещения, какой должна быть еда, что делать детям… Пока в посёлке нулевая инфраструктура, здесь нет парковок, проблем пока много. Поэтому сегодня мы тестируем это место вместе с вами. И конечно, изо всех сил стараемся, чтобы вам здесь было хорошо», — обратился к гостям фестиваля гендиректор туркластера «Гора Белая» Леонид Гункевич.

А заняться на «Висимском пикнике» было чем — каждый мог выбрать себе развлечение по душе. Дети играли в боулинг кочаном капусты, пока их папы устраивали гонки на тележках с сеном. Любители истории отправились на квест-знакомство с Висимом, побывав на оленьей ферме, в музее «Русская изба» и доме-музее писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. За три часа музей уральского писателя посетили 250 человек — в обычное время столько гостей бывает за месяц. Пожалуй, самым популярным местом притяжения стала оленья ферма — по предварительным подсчётам, её в день фестиваля посетили более 500 человек.

На площади у сельского клуба развернулась ярмарка фермерских продуктов и изделий ручной работы. Свердловские умельцы продавали Иван-чай, мёд, варенье из кедровых шишек, имбирные пряники, плетёные корзины, фигурки из дерева и вязаные тряпичные коврики. Свой фуд-корт здесь организовали кафе Висима и Нижнего Тагила.

Тагильское кафе-магазин «От поля до вилки» угощало самолепными пельменями, натуральными колбасками, шашлыком из фермерской свинины, морсом и вкусным лесным чаем.

Коммерческий директор компании Мария Кириллова рассказала АН «Между строк», что агрогастрономическое предприятие «От поля до вилки» в ближайшее время станет резидентом туристического кластера «Гора Белая», на территории которого у него находится индюшачья ферма.

«У нас большая заинтересованность в сотрудничестве с управляющей компанией туркластера, потому что, помимо гастрономии, мы хотим развивать туризм на нашей ферме в Усть-Утке. Да и сегодняшний фестиваль словно специально для нас придумали — мы продвигаем натуральные продукты от фермеров Свердловской области. В нашем магазине можно приобрести молоко, сливочное масло, творог из Синегорского, хлеб, который пекут в русской печке в деревне Баронской. Мы сами не едим вредную пищу, не используем вредных добавок при её приготовлении, и оказалось, что в Нижнем Тагиле таких людей немало», — заключила Мария.

Главными партнёрами гастрофестиваля стали известные рестораны Екатеринбурга «Агонь BBQ Ratskeller» и «Гастроли». Повара кормили гостей традиционными блюдами уральской кухни в авторском исполнении. Здесь можно было попробовать запечённую на углях утиную грудку и ножку цыплёнка, печёный картофель с солёными груздями, необычный бургер с тремя видами капусты, яблоком, морковью и говядиной. Отведать знаменитые баклуши из подмаринованных битых огурцов. Или прямо из бумажных стаканчиков похлебать ароматную грибницу из подосиновиков.

Хитом продаж у команды ресторана «Агонь» во главе с шеф-поваром Алексеем Мезенцевым стала уральская фермерская утка, копчённая в смокер-гриле.

«За первый час было продано больше 60 порций — всё, что было привезено, — рассказали представители ресторана. — Помимо утки, в смокере готовили цыплят и брискет из говяжьей грудинки. Все продукты были получены непосредственно от местных производителей и приготовлены без специй и маринадов, с использованием только соли и перца, чтобы подчеркнуть естественный вкус и свежесть. Блюда, представленные на “Висимском пикнике”, с понедельника доступны в нашем ресторане».

Рестораторы привезли с собой десятки килограммов продуктов, огромные мангалы для одновременного приготовления большого количества блюд, но в пиковые моменты образовывались очереди, так как интерес к событию превысил ожидания. Все продукты в течение дня хранились в рефрижераторах (холодильниках на колёсах), мылись, обрабатывались с соблюдением ресторанных технологий и требований.

За программу кулинарных мастер-классов и меню отвечал шеф-повар Владимир Олькиницкий, исследователь уральской кухни. В течение трёх лет он объехал большинство свердловских деревень, собирая старинные рецепты.

«Разумеется, так, как готовили в деревне в старые времена, приготовить пищу сегодня практически невозможно. К тому же у современного человека вкус поменялся, нужны более яркие вкусы. Поэтому мы осовремениваем уральскую кухню, — поясняет Владимир Олькиницкий. — Вообще, на Урале про уральскую кухню немногие знают. Я очень надеюсь, что этот фестиваль даст развитие уральской кухне и всему Уралу. Я очень счастлив, что люди приехали за 200 километров от Екатеринбурга попробовать кухню Урала».

Большой интерес у любителей вкусной и полезной еды вызвали кулинарные мастер-классы от ведущих уральских шеф-поваров. На них можно было познакомиться с технологией приготовления блюд и пообщаться с шефами, которые охотно делились своими профессиональными секретами. Приготовленные в рамках мастер-классов блюда можно было попробовать бесплатно.

Владимир Олькиницкий научил всех готовить жареный картофель с вяленой олениной, маринованной черемшой, грибной икрой и молодую морковь в медовой глазури с брусникой. Шеф ресторана Metis Ахмед Охунов на глазах у заинтересованной публики приготовил перловую кашу с олениной и цветную капусту с маслом из крапивы. В процессе приготовления блюд Ахмед Охунов рассказал, как правильно готовить перловку, чтобы она не разваривалась, как солят блюда в ресторанах и что после ледяной ванны сельдерей теряет горечь. Шеф-повар также активно агитировал гостей покупать местные продукты и готовить сезонные блюда — это недорого и очень вкусно. Охунов поделился с участниками мастер-класса рецептом репы, томлённой в меду.

«Перловка от шеф-повара очень вкусная, я пробовала такое блюдо впервые, — призналась гостья фестиваля из Нижнего Тагила Ольга Цебергалова. — Перловку сама готовлю, но она не такая вкусная получается. В этой каше от шефа есть изюминка, все зёрнышки раскрылись, обволоклись соусом. Теперь буду так готовить дома».

Жителям Висима и соседних населённых пунктов гастрономический фестиваль дал возможность познакомиться с блюдами от самых популярных уральских рестораторов. Для более искушённой публики из Екатеринбурга фестиваль — знакомство с красивым посёлком и его историей. Многие екатеринбуржцы побывали на родине Мамина-Сибиряка впервые.

«Мы оказались здесь совершенно случайно, чему очень рады. Просто накануне размышляли, куда поехать отдохнуть в выходные, и увидели рекламу фестиваля, — рассказывают Мария и Антон из Екатеринбурга. — В Висиме впервые, и мы просто в восторге, как здесь необычно: тебя встречают какие-то резные фигуры, домики со ставнями. Ты как будто попадаешь в другое время. Обязательно съездим на оленью ферму».

В завершении праздника министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова и гендиректор туркластера Леонид Гункевич вместе заквасили капусту. Так зародилась новая традиция и новый продукт — висимская капуста.

По словам Леонида Гункевича, фестиваль «Висимский пикник» станет традиционным и будет проводиться в Висиме два раза в год — в мае и сентябре. В других посёлках и деревнях туркластера также будут организованы гастрономические, спортивные и экофестивали. У команды управляющей компании уже есть идеи по 55 мероприятиям.