Первая экотропа туристического кластера «Гора Белая» будет создана до конца этого года

Пешеходная туристическая тропа «Долина родников» благоустраивается на территории туристического кластера «Гора Белая». Кольцевой всесезонный маршрут на склоне горы Белой, объединяющий два природных источника «Родник времени» и «Родник богатства», будет открыт в декабре.

Как рассказали в управляющей компании туркластера «Гора Белая», тропа проходит по живописным местам с западной стороны горы. Она начинается у водоёма, который питает горные родники. Эти источники, растекаясь по склону горы, образуют целую сеть ручьёв, которые хорошо прослеживаются по ходу движения. Маршрут впечатляет видами и в зимнее время.

«Дойдя по лесной тропе до первого родника, который носит название “Родник времени”, туристы смогут насладиться видом каменных россыпей, рябиновой просекой, сделать удачные снимки и выпить чистой родниковой воды. Перед выходом на поверхность родниковая вода проходит через различные пласты: известняк, гравий, песок, благодаря чему происходит фильтрация и обогащение минеральными солями. С давних времён люди использовали эту воду у подножья горы как питьевую, чтили родники, поэтому эти места считаются наполненными силой, мудростью и спокойствием. У “Родника богатства” тропа уходит вниз и пролегает среди старых елей и удивительных по своей красоте открытых полян, строгой и захватывающей красоты уральского леса», — рассказали в туркластере.

Управляющая компания туркластера сейчас занимается благоустройством маршрута, ведёт санитарную очистку леса. Большая часть тропы будет закрыта деревянными настилами, дорожками, мостиками и забежными ступенями. Некоторые зоны, имеющие более плоскую поверхность, будут выполнены отсыпкой из мелкого гравия или крупнозернистого песка. В местах остановок и отдыха туриста появятся современные модульные беседки, скамьи, урны, информационные стенды и арт-объекты.

Прогуляться по благоустроенной экотропе все желающие смогут в декабре этого года. Всего же на территории кластера планируют создать 50 основных обустроенных экотроп общей протяженностью 690 километров.

Напомним, до 2028 года на территории туркластера «Гора Белая» планируется модернизировать действующие и создать до 200 новых объектов туристического сервиса, спорта и культуры. В кластер входят горнолыжный комплекс «Гора Белая», 15 населённых пунктов, часть природного парка «Река Чусовая» и охранная зона Висимского заповедника. Помимо развития туризма в регионе, цель туристического кластера — создать новые рабочие места и улучшить качество жизни населения сельских территорий.