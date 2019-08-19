Туристов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила провели по пешеходному маршруту на склоне горы Белой 

В субботу, 17 августа, в рамках проекта «Прошагай город» около 50 туристов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила совершили пешую прогулку по территории туристического кластера «Гора Белая».

Инициатива проведения квеста «Прошагай город» принадлежит Фонду развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром и компанией Google. Цель пеших прогулок — рассказать о возможностях отдыха, красивых местах, об интересных маршрутах и приключениях в моногородах.

Центр развития туризма Нижнего Тагила, администрация города и управляющая компания создаваемого туристического кластера «Гора Белая» организовали два маршрута: один по «Малахитовой линии» Нижнего Тагила, другой по той части территории туркластера, которая входит в границы городского округа.

Участники шли пешком от стелы «Европа — Азия», поднялись на подъёмнике на смотровую площадку горы Белой, которая расположена на высоте более 700 метров над уровнем моря, а затем совершили обзорную экскурсию по лесным тропам в районе горы через природные источники и живописные видовые точки. Прохождение маршрута заняло три часа.

По словам туристов, самым интересным было подняться на подъёмнике на вершину горы и попить родниковой воды из горных родников.

По словам сопровождающего гида Антона Уткина, на территории туркластера «Гора Белая» сейчас трассируют новые маршруты — пешие и для велосипедных прогулок. Они будут описаны, оцифрованы, и по их следованию появится необходимая инфраструктура. Также будут постепенно обустраиваться существующие маршруты, которые уже сегодня привлекают немало туристов.

«Прогуляться по лёгким пешеходным маршрутам можно даже без специальной подготовки», — говорит Уткин.

«Это хорошо, что в Свердловской области появится своя маленькая Швейцария, — поделилась впечатлениями с АН "Между строк" одна из участниц прогулки. — Природа здесь красивая, можно сделать отличный курорт».

В этом году к проекту «Прошагай город» подключились уже 55 моногородов страны. Участники квеста отмечают все объекты на Google-картах. В основном маршруты проходят по городам. Нижний Тагил, помимо городского маршрута, показал развивающуюся туристическую территорию в своих окрестностях.

Изначально главная целевая аудитория проекта туристического кластера — местные жители. Напомним, проект туркластера «Гора Белая» стартовал в конце 2018 года по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. До 2028 года на территории туркластера планируется модернизировать действующие и создать до 200 новых объектов туристического сервиса, спорта и культуры. В туристическую территорию входят горнолыжный комплекс «Гора Белая», 15 населённых пунктов, часть природного парка «Река Чусовая» и охранная зона Висимского заповедника. Помимо развития туризма в регионе, цель туристического кластера — создать новые рабочие места и улучшить качество жизни населения сельских территорий.