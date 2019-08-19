Общество

Туристов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила провели по пешеходному маршруту на склоне горы Белой 

19.08.2019 17:41
Туристов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила провели по пешеходному маршруту на склоне горы Белой 

В субботу, 17 августа, в рамках проекта «Прошагай город» около 50 туристов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила совершили пешую прогулку по территории туристического кластера «Гора Белая».

Инициатива проведения квеста «Прошагай город» принадлежит Фонду развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром и компанией Google. Цель пеших прогулок — рассказать о возможностях отдыха, красивых местах, об интересных маршрутах и приключениях в моногородах.

Центр развития туризма Нижнего Тагила, администрация города и управляющая компания создаваемого туристического кластера «Гора Белая» организовали два маршрута: один по «Малахитовой линии» Нижнего Тагила, другой по той части территории туркластера, которая входит в границы городского округа.

Участники шли пешком от стелы «Европа — Азия», поднялись на подъёмнике  на смотровую площадку горы Белой, которая расположена на высоте более 700 метров над уровнем моря, а затем совершили обзорную экскурсию по лесным тропам в районе горы через природные источники и живописные видовые точки. Прохождение маршрута заняло три часа.

По словам туристов, самым интересным было подняться на подъёмнике на вершину горы и попить родниковой воды из горных родников.

По словам сопровождающего гида Антона Уткина, на территории туркластера «Гора Белая» сейчас трассируют новые маршруты — пешие и для велосипедных прогулок. Они будут описаны, оцифрованы, и по их следованию появится необходимая инфраструктура. Также будут постепенно обустраиваться существующие маршруты, которые уже сегодня привлекают немало туристов.

 «Прогуляться по лёгким пешеходным маршрутам можно даже без специальной подготовки», говорит Уткин.

 «Это хорошо, что в Свердловской области появится своя маленькая Швейцария, поделилась впечатлениями с АН "Между строк" одна из участниц прогулки. Природа здесь красивая, можно сделать отличный курорт».

В этом году к проекту «Прошагай город» подключились уже 55 моногородов страны. Участники квеста отмечают все объекты на Google-картах. В основном маршруты проходят по городам. Нижний Тагил, помимо городского маршрута, показал развивающуюся туристическую территорию в своих окрестностях.

Изначально главная целевая аудитория проекта туристического кластера — местные жители. Напомним, проект туркластера «Гора Белая» стартовал в конце 2018 года по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. До 2028 года на территории туркластера планируется модернизировать действующие и создать до 200 новых объектов туристического сервиса, спорта и культуры. В туристическую территорию входят горнолыжный комплекс «Гора Белая», 15 населённых пунктов, часть природного парка «Река Чусовая» и охранная зона Висимского заповедника. Помимо развития туризма в регионе, цель туристического кластера — создать новые рабочие места и улучшить качество жизни населения сельских территорий.

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