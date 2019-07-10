Управляющая компания туркластера «Гора Белая» подписала два важных соглашения на ИННОПРОМе

Сегодня в рамках Х Международной промышленной выставки ИННОПРОМ – 2019, которая в эти дни проходит в Екатеринбурге, управляющая компания туркластера «Гора Белая» подписала два соглашения о сотрудничестве. Одно направлено на разработку мер поддержки бизнес-резидентов кластера, второе запустит продажи туристических услуг в ближайшее время.

Банк «Открытие», Фонд поддержки предпринимательства Свердловской области и АНО «Гора Белая» заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на создание комфортных условий вхождения в проект первого на Урале туристического кластера «Гора Белая» инвесторов. Соглашение предусматривает разработку финансовых и нефинансовых инструментов поддержки бизнеса, а также создание уникальных банковских и финансовых продуктов для резидентов кластера.

«Мы как управляющая компания кластера являемся институтом развития территории и наша задача – создать на ней благоприятную основу для инвестирования», — отметил генеральный директор управляющей компании кластера Леонид Гункевич.

«Свердловская область известна, как промышленный регион, нам бы хотелось, чтобы мы прозвучали как регион с прекрасной природой, где можно не только работать, но и отдыхать. Мы со своей стороны готовы оказывать поддержку тем предпринимателям, которые инвестируют в развитие туристического бизнеса. Например, мы готовы предоставлять банковские гарантии, необходимые для получения беспроцентного кредита из Фонда поддержки моногородов», — пояснила управляющая банка «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова.

Напомним, в апреле на форуме для потенциальных резидентов туристического кластера «Гора Белая» в Екатеринбурга Наталья Алемасова рассказала, какое софинансирование может получить бизнес, вложившийся в проекты туркластера.

«Нам кажется это очень важная история. Когда мы говорим про привлечение инвестиций, важно, чтобы люди, которые приехали работать в Нижний Тагил или в Верхнюю Салду, имели возможность отдохнуть после напряжённого трудового дня или в выходные. Проект “Горы Белой” как раз идёт в этом направлении. Мы давно сотрудничаем с банком “Открытие” по различным программам, и сейчас есть хорошая возможность привлечь субсидии Минэкономразвития для развития малых и средних предприятий в туристическом кластере», — добавил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла.

Позже в рамках деловой программы промышленной выставки гендиректор турикластера «Гора Белая» Леонид Гункевич также подписал соглашение с туроператором «Виста» о старте продаж туристических продуктов кластера.

«По закону мы как управляющая компания не имеем права продавать те продукты туристического кластера, которые уже существуют и которые сформируются в дальнейшем. Это отдельный лицензированный вид деятельности. Мы подумали и пригласили к сотрудничеству лучших в нашем регионе – компанию Виста. Суть соглашения в том, что мы начинаем вместе с компанией создавать туристические продукты и продавать их на онлайн-платформе. Для нас это важно потому, что мы начнём анализировать отзывы туристов, внимательно впитывать замечания и предложения иформировать дальнейшие объекты на территории кластера так, что чтобы всем было удобно, комфортно и интересно отдыхать на нашей территории», — заявил Гункевич.

Исполнительный директор компании «Виста туристические маршруты», член правления Уральской ассоциации туризма Мария Галкина отметила, что туркластер «Гора Белая» является важным проектом для Свердловской области. Представитель туроператора отметила, что продукты туркластера планируется представить не только на российском, но и на международном рынке.