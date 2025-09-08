74-летний Владимир Шамсеев найден мёртвым под Нижним Тагилом

Пропавший 2 сентября в Нижнем Тагиле 74-летний Владимир Шамсеев найден мёртвым. Как рассказали АН «Между строк» в поисковом отряде «ЛизаАлерт», мужчина погиб в природной среде.

«Мужчина вышел из квартиры в Нижнем Тагиле и на электричке поехал за ягодами. В лесу он заблудился. Тагильчанин жил один, поэтому хватились только на следующий день. Потребовалось время, чтобы установить точно место, куда он мог направиться. Одиноким людям, которые уходят в лес, мы рекомендуем оставлять записки, например: “Ушёл 1 сентября, поеду в район такой-то, вернуться планирую тогда-то”. Это очень сильно экономит время, и помощь придёт раньше», — рассказала АН «Между строк» руководитель пресс-службы регионального отряда Татьяна Козлова.

В поисках приняли участие 30 добровольцев и 10 сотрудников полиции, а также были задействованы БПЛА и мототехника. Всего было обследовано 233 квадратных километра.