В Нижнем Тагиле разыскивают 74-летнего Владимира Шамсеева

В Нижнем Тагиле разыскивается 74-летний Владимир Шамсеев. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», с 2 сентября его местонахождение неизвестно.

Согласно информации из ориентировки, пропавший нормального телосложения, рост 172 см, волосы седые, глаза карие. Был одет в куртку и джинсы синего цвета, резиновые сапоги и шапку черного цвета.

На момент публикации оперативный комментарий от пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское» получить не удалось.

Просьба ко всем, кто видел мужчину, сообщить информацию по горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.