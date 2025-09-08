«4 Канал» взял интервью у осуждённого за терроризм 21-летнего жителя Нижнего Тагила (ВИДЕО)

19 мая 2025 года Центральный окружной военный суд (г. Екатеринбург) приговорил на тот момент 20-летнего жителя Нижнего Тагила Арсения Климина* к восьми годам колонии за подготовку терактов на железнодорожных объектах в Свердловской области.

По версии следствия, первым в террористическую деятельность был вовлечён Арсений Климин, которого в 2023 году через Telegram завербовал участник одной из террористических организаций. Он предложил ему за деньги совершать поджоги и другие преступления террористической направленности.

Молодой человек согласился и вступил с украинским куратором в переписку, имея, по данным участников расследования, «положительное отношение к идеологии насилия». Позже Арсений Климин привлёк к совершению преступлений своего приятеля Данила Елисеева**, а тот — ранее знакомого ему Никиту Сухорукова***. Последний согласился, «желая улучшить свое финансовое положение любым противоправным способом». В задачу тройки фигурантов входило исполнение указаний куратора. Сообщники должны были приобрести необходимые средства для совершения терактов, снимать поджоги релейных шкафов на видео и отправлять ролики для публикации в СМИ «с целью создания социальной напряжённости», «внушения чувства страха».

Следствие установило, что в период с 1 июня по 29 августа 2023 года Климин получил от куратора указание совершить поджоги железнодорожных объектов: в частности, трёх релейных шкафов, расположенных вблизи перегона Путевка—Лечебный, трёх релейных шкафов на перегоне Путевка—Исток, одного релейного шкафа вблизи перегона Аппаратная—Березит, трёх релейных шкафов на перегоне Шувакиш—Гипсовая.

Корреспондент «4 Канала» Николай Палкин пообщался с Арсением в СИЗО-1 Екатеринбурга, где молодой человек сейчас находится.

* Арсений Климин внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Данил Елисеев внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*** Никита Сухоруков внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.