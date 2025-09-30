1 октября в Нижнем Тагиле пройдёт проверка систем оповещения населения

В Нижнем Тагиле 1 октября в 10:40 протестируют городскую систему оповещения — запуск сирен и громкоговорителей продлится ровно одну минуту и будет слышен во всех районах города. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, это будет техническое оповещение, опасаться нечего.

В это же время прервётся обычный телевизионный и радиоэфир: каналы автоматически перейдут на сообщение МЧС. Информация также появится в мобильном приложении «МЧС России».

«Это регулярная проверка работоспособности средств оповещения — она нужна, чтобы убедиться в исправности оборудования и подготовленности служб к чрезвычайным ситуациям (пожарам, авариям, стихийным бедствиям)», — уточнили в ведомстве.