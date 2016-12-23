Зимний сервис SKODA с выгодой до 25%!

Мы желаем вам провести эту зиму беззаботно, как в детстве! Проблемы с автомобилем не смогут испортить ваши планы, ведь ŠKODA предлагает зимний сервис с выгодой до 25% и гарантией на все виды работ для владельцев автомобилей старше 2-х лет.

Для этого вам необходимо получить промокод на сайте www.service.skoda-avto.ru и с этим кодом прийти в наш сервисный центр. Ваша выгода по промокоду устанавливается в зависимости от итоговой стоимости заказ-наряда:

- от 8 000 до 11 999 рублей – выгода составит 2 000 руб;

- от 12 000 до 16 999 руб. – выгода составит 3 000 руб;

- от 17 000 и более – максимальная выгода 4 000 руб.

При необходимости будут заказаны и доставлены в максимально сжатые сроки дополнительные детали без изменения итоговой стоимости обслуживания. Вы также получите всю необходимую документацию и понятные рекомендации в письменном виде по всем проверкам и работам. А при прохождении ТО с использованием масла Castrol – год гарантии мобильности* в подарок.

Гарантия на все заменённые или установленные у официального дилера детали – 2 года, на все произведённые работы – 6 месяцев.

Предложение действительно с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года, для участия необходимо получить промокод.

Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA.

г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 68/1, +7 3435 471 201.

www.europa-auto-nt.ru

*Подробности акции в отделе сервисного обслуживания

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