Сегодня: Пт, 23 Декабря, 2016 | USD 60.86 руб. 0.14   EUR 63.56 руб. 1.44   | -18 °C
23 Дек 2016 12:46 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Зимний сервис SKODA с выгодой до 25%!

Мы желаем вам провести эту зиму беззаботно, как в детстве! Проблемы с автомобилем не смогут испортить ваши планы, ведь ŠKODA предлагает зимний сервис с выгодой до 25% и гарантией на все виды работ для владельцев автомобилей старше 2-х лет.

Для этого вам необходимо получить промокод на сайте www.service.skoda-avto.ru и с этим кодом прийти в наш сервисный центр. Ваша выгода по промокоду устанавливается в зависимости от итоговой стоимости заказ-наряда:

- от 8 000 до 11 999 рублей – выгода составит 2 000 руб;

- от 12 000 до 16 999 руб. – выгода составит 3 000 руб;

- от 17 000 и более – максимальная выгода 4 000 руб.

При необходимости будут заказаны и доставлены в максимально сжатые сроки дополнительные детали без изменения итоговой стоимости обслуживания. Вы также получите всю необходимую документацию и понятные рекомендации в письменном виде по всем проверкам и работам. А при прохождении ТО с использованием масла Castrol – год гарантии мобильности* в подарок.

Гарантия на все заменённые или установленные у официального дилера детали – 2 года, на все произведённые работы – 6 месяцев.

Предложение действительно с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года, для участия необходимо получить промокод.

Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA.

г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 68/1, +7 3435 471 201.

www.europa-auto-nt.ru

*Подробности акции в отделе сервисного обслуживания

Информация на правах рекламы

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Зимний сервис SKODA с выгодой до 25%!

Рекомендуемые новости:

64x64
23.Дек.16 10:06 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: новые «Ёлки 5», World Snowboard Day и рождественский аукцион

О том, чем заняться со 23 по 25 декабря
64x64
22.Дек.16 22:07 | Комментарии: 0

Пострадавшая в лесу под Нижним Тагилом женщина заявила об угрозах и ссоре с охотником перед «случайным» выстрелом (ФОТО)

64x64
22.Дек.16 17:58 | Комментарии: 0

«На срок уже наговорили». Депутаты Нижнего Тагила попросят прокуратуру и полицию проверить деятельность агентства Ленды из-за пропавших бюджетных миллионов

Лента новостей

«Уралвагонзавод» подвёл итоги 2016 года «Уралвагонзавод» подвёл итоги 2016 года
23.12.2016 | Комментарии: 0
Краснодарского активиста арестовали за прикреплённый к бюсту Дзержинского крест Краснодарского активиста арестовали за прикреплённый к бюсту Дзержинского крест
23.12.2016 | Комментарии: 0
«Меня бросили на баррикады». Балыбердин получил премию «Гамбургский счёт» за победу над справедливороссом Бурковым «Меня бросили на баррикады». Балыбердин получил премию «Гамбургский счёт» за победу над справедливороссом Бурковым
23.12.2016 | Комментарии: 0
Reuters: В Милане в перестрелке убит предполагаемый берлинский террорист (ФОТО) Reuters: В Милане в перестрелке убит предполагаемый берлинский террорист (ФОТО)
23.12.2016 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле продлили арест зарезавшему жену и дочь сотруднику ФСБ В Нижнем Тагиле продлили арест зарезавшему жену и дочь сотруднику ФСБ
23.12.2016 | Комментарии: 0
Министерство труда назвало плюсы повышения пенсионного возраста Министерство труда назвало плюсы повышения пенсионного возраста
23.12.2016 | Комментарии: 0
Мэр Нижнего Новгорода открестился от недвижимости в Майами и прошёл детектор лжи Мэр Нижнего Новгорода открестился от недвижимости в Майами и прошёл детектор лжи
23.12.2016 | Комментарии: 0
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн АН «Между строк» Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн АН «Между строк»
23.12.2016 | Комментарии: 0
Травившей своих детей крысиным ядом жительнице Асбеста предъявлено обвинение в двойном убийстве Травившей своих детей крысиным ядом жительнице Асбеста предъявлено обвинение в двойном убийстве
23.12.2016 | Комментарии: 0
Зимний сервис SKODA с выгодой до 25%! Зимний сервис SKODA с выгодой до 25%!
23.12.2016 | Комментарии: 0

Наркоман устроил гонки с ДПС по международному аэропорту Казани (ВИДЕО)

На Уральском проспекте в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО)


Наркоман устроил гонки с ДПС по международному аэропорту Казани (ВИДЕО) Наркоман устроил гонки с ДПС по международному аэропорту Казани (ВИДЕО)
23.12.2016 | Комментарии: 0
В Свердловской области стали значительно больше пить В Свердловской области стали значительно больше пить
23.12.2016 | Комментарии: 0
Замглавы Великого Новгорода подозревают в педофилии Замглавы Великого Новгорода подозревают в педофилии
23.12.2016 | Комментарии: 0
Куйвашев обошёл Мединского и Навального в рейтинге медиаперсон-2016 Куйвашев обошёл Мединского и Навального в рейтинге медиаперсон-2016
23.12.2016 | Комментарии: 0
Россию призвали отменить закон об «иностранных агентах» Россию призвали отменить закон об «иностранных агентах»
23.12.2016 | Комментарии: 0
Компании режиссёра Никиты Михалкова подозревают в хищении почти двух миллиардов рублей Компании режиссёра Никиты Михалкова подозревают в хищении почти двух миллиардов рублей
23.12.2016 | Комментарии: 0
УрФО лишился этапа Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту из-за допинг-скандала УрФО лишился этапа Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту из-за допинг-скандала
23.12.2016 | Комментарии: 0
Тагильский weekend топ-10: новые «Ёлки 5», World Snowboard Day и рождественский аукцион Тагильский weekend топ-10: новые «Ёлки 5», World Snowboard Day и рождественский аукцион
23.12.2016 | Комментарии: 0
Пострадавшая в лесу под Нижним Тагилом женщина заявила об угрозах и ссоре с охотником перед «случайным» выстрелом (ФОТО) Пострадавшая в лесу под Нижним Тагилом женщина заявила об угрозах и ссоре с охотником перед «случайным» выстрелом (ФОТО)
22.12.2016 | Комментарии: 0
Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам колонии Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам колонии
22.12.2016 | Комментарии: 0
«На срок уже наговорили». Депутаты Нижнего Тагила попросят прокуратуру и полицию проверить деятельность агентства Ленды из-за пропавших бюджетных миллионов «На срок уже наговорили». Депутаты Нижнего Тагила попросят прокуратуру и полицию проверить деятельность агентства Ленды из-за пропавших бюджетных миллионов
22.12.2016 | Комментарии: 0
Правительство запретит аптекам отпускать спиртовые препараты без рецепта Правительство запретит аптекам отпускать спиртовые препараты без рецепта
22.12.2016 | Комментарии: 0
Напавших на бригаду скорой помощи тагильчан приговорили к исправительным работам Напавших на бригаду скорой помощи тагильчан приговорили к исправительным работам
22.12.2016 | Комментарии: 0
Полиция Нижнего Тагила накрыла банду наркоторговцев с 3,5 килограммами запрещённых веществ Полиция Нижнего Тагила накрыла банду наркоторговцев с 3,5 килограммами запрещённых веществ
22.12.2016 | Комментарии: 0
Минтранс заявил об увеличении вдвое тарифа по системе «Платон» Минтранс заявил об увеличении вдвое тарифа по системе «Платон»
22.12.2016 | Комментарии: 0
Архив Все новости