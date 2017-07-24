Журналист РБК уволился из-за отказа редакции выпустить текст про «секретную тюрьму» ФСБ

Журналист РБК Илья Рождественский уволился из холдинга РБК, так как руководство редакции отказалось выпустить его текст о «секретной тюрьме» ФСБ в Подмосковье, написал сам журналист в Facebook.

Напомним, материал Рождественского о «секретной тюрьме» ФСБ вышел 24 июля в Republic. В нём пятеро фигурантов уголовных дел о терроризме и убийстве рассказывают, как их до официального задержания пытали в неизвестном здании ФСБ в Подмосковье. По словам задержанных, в пытках участвовали отставные сотрудники ФСБ.

По словам Рождественского, он предложил руководству редакции РБК шесть вариантов материала, но ему ответили, что это «не формат» и «попытка оправдать подозреваемых в терроризме», которые рассказали о пытках.

«Мы верим в то, что подозреваемых в терроризме нужно было на мерседесе привезти в белую камеру и поить курвуазье? Или что?» – цитирует журналист комментарий редактора к одному из абзацев.

Руководство редакции решило, что материал возможно опубликовать только новостной заметкой.

«В этой связи до 4 августа я в отпуске, а 4-го числа – мой последний рабочий день в РБК. И с этого момента я открыт для любых предложений о работе», – написал Рождественский.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РБК