Жителя Нижнего Тагила после избиения полицейского приговорили к восьми годам колонии

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал виновным местного жителя Ивана Варенцева в применении насилия в отношении представителей власти. Как рассказали АН «Между строк» в надзорном ведомстве, в августе 2017 года сотрудники полиции приехали домой к Варенцеву, чтобы доставить его в отделение для дачи показаний. Мужчина подозревался в хищении чужого имущества. В ходе задержания Варенцев попытался сбежать от стражей порядка и несколько раз ударил одного из полицейских.

Позже было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти». Обвиняемый свою вину не признал и не раскаялся в содеянном. Суд назначил ему три года лишения свободы (но с учётом предыдущего приговора этот срок увеличился до восьми лет лишения свободы) в колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей.