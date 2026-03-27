Жителя Нижнего Тагила неизвестные зарегистрировали в госмессенджере MAX без его ведома

Тагильчанин Сергей на днях столкнулся с необычной ситуацией. Недавно знакомые мужчины сообщили ему, что его номер стал отображаться в мессенджере MAX, хотя сам Сергей данное приложение не устанавливал и там не регистрировался.

«В середине недели мне начали писать мои знакомые: “Ты MAX установил?” Я ответил, что нет, а друзья говорят, что им пришло уведомление, что я теперь в MAX. Даже фотодоказательства прислали. Да, номер мой, но я нигде не регистрировался и приложение не устанавливал. Даже перепроверил. А потом на аватарке якобы моего профиля появилось фото незнакомой женщины», — рассказал АН «Между строк» Сергей.

Мужчина добавил, что знакомые пытались дозвониться до абонента или написать ему, но безуспешно. Позже появилось сообщение, что аккаунт Сергея удалён. В пресс-службе «Мегафона» АН «Между строк» не смогли объяснить, как их абонент оказался зарегистрирован в MAX.

«Мы не регистрируем абонентов в мессенджерах и каких-либо других приложениях. Для защиты своего номера от мошенников рекомендуем не переходить по ссылкам из СМС и не сообщать личные данные и коды подтверждений по телефону. При подозрительных звонках следует немедленно прервать разговор и сообщить оператору о попытке мошенничества. Важно отметить, что российские компании не звонят клиентам с международных номеров, поэтому подобные вызовы должны вызывать особую настороженность», — отметили в компании.



