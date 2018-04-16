Жительницу Красноярска приговорили к 2 годам условно за изображения из закрытого альбома «ВКонтакте»

Суд в Красноярске приговорил Оксану Походун к двум годам условно за изображения из закрытого альбома в соцсети «ВКонтакте», пишет местное издание «НГС.Новости». Судья признал женщину виновной в разжигании ненависти или вражды по признакам национальности, происхождения и отношения к религии (часть 1 статьи 282 УК РФ).

В ходе судебного процесса Походун настаивала на том, что хранила «коллекцию маргинальных мемов» в альбоме, который был закрыт для других пользователей. Представители ФСБ, в свою очередь, утверждали, что альбом был в открытом доступе.

Обвинение просило суд приговорить Походун к 1,5 годам колонии-поселения, защита настаивала на оправдательном приговоре. Будет ли подана апелляция на приговор, пока не решено, сообщил адвокат Походун Владимир Васин.

Отмечается, что Оксана Походун участвовала в нескольких акциях запрещённого в России движения «Артподготовка». При обыске, как было объявлено на суде, у неё были обнаружены листовки «Артподготовки». Сама Походун подчёркивает, что не являлась активистом этого движения, а лишь ходила на акции вместе с его сторонниками.