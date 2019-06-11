Жители Нижнего Тагила обратились на прямую линию с Владимиром Путиным

В call-центр прямой линии с Владимиром Путиным поступило обращение от жителей Нижнего Тагила с просьбой разобраться в мусорной реформе. Об этом говорится в репортаже телеканала «Россия 24», посвящённом работе центров обработки сообщений. Кто конкретно обратился из Нижнего Тагила, а также формулировка вопроса не уточняется. Россиян среди прочего волнуют проблемы инвалидов, трудности с газификацией домов в отдалённых регионах, экологическая ситуация в Симферополе.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня. Начало в 12:00 по московскому времени.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков. Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей прямой линии, способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ. Вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение «Москва — Путину». Официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. 20 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

Напомним, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые тарифы на оказание услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в регионе в мае. С 1 июня жители многоквартирных домов в так называемом Северном кластере с центром в Нижнем Тагиле, где работает регоператор «Рифей», должны платить за вывоз мусора не 141,27 рубля, а 117,5 рубля. Для частников стоимость обращения с ТКО снизилась со 158,83 рубля в месяц до 132,1 рубля. В ответе ФАС депутату Госдумы от Нижнего Тагила Алексею Балыбердину говорится, что РЭК нарушила в числе прочего законодательство РФ «Об отходах производства и потребления» и основы ценообразования в области обращения с ТКО. До 1 июня необходимо было исключить расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды из состава необходимой валовой выручки регоператора ООО «Компания “Рифей”» в сумме 14,85 млн рублей, пересчитать размер платы за товары, работу и услуги других операторов по обращению с ТКО. Кроме того, ФАС поручила дополнительно учесть расходы по агентским договорам и по статье «Расчётная предпринимательская прибыль».

Новые правила обращения с ТКО действуют в Свердловской области с 1 января 2019 года. Всеми организациями, которые работают с отходами, в северной зоне теперь управляет филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов.