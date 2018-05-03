Жители Нижнего Новгорода перекрыли дорогу из-за повышения платы за отопление

Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода перекрыли дорогу грузовиком из-за требования доплатить за отопление, сообщает местное издание «НН.ру».

По словам очевидцев, в митинге участвуют около 300 человек. Они перекрыли проспект Ильича и проспект Октября. Представители энергосбытовой организации и администрации не вышли к митингующим. ГТРК «Нижний Новгород» передаёт, что инициативная группа также готовит масштабный народный сход, который планируется провести на следующей неделе.

Ранее жители Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, которых обслуживает Автозаводская ТЭЦ, получили квитанции с перерасчётом за отопление. «НН.ру» отмечает, что доплата составила от 1,5 до 12 тысяч рублей.