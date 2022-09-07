Жителей Нижнего Тагила ждут кинопоказы, творческие встречи и дискуссии на фестивале уральского кино «Ойка»

В этом году Нижний Тагил станет первым городом, где покажут работы фестиваля уральского кино «Ойка» (12+). Кинопоказы пройдут в кинотеатре «Красногвардеец» с 15 по 18 сентября. В программу вошла 41 киноработа, также в рамках фестиваля в креативном кластере Samoro.doc пройдут кинодискуссии и тематические встречи.

Фестиваль будет идти всю осень в разных городах Урала. Следующими киноэстафету примут Челябинск, Пермь и Екатеринбург. Из Нижнего Тагила в этом году на фестиваль была прислана только одна заявка, но в общую программу работа не прошла. На открытии фестиваля, 15 сентября, организаторы покажут документальные фильмы, созданные в рамках фольклорного кинокампуса, который проходил этим летом в посёлке Висим.

«В этом году тема нашего фестиваля — колонизация и освоение Урала. Мы устроим круглый стол с известными людьми Нижнего Тагила на эту тему. В том числе будет встреча с местной художницей Алисой Горшениной, которая вошла в команду жюри секции “Анимационное кино”. А также мы проведём дискуссию с жителями города о городской и региональной идентичности», — рассказали АН «Между строк» организаторы фестиваля.

«Ойка» проходит на Урале уже второй раз, в прошлом году кинопоказы собрали более 700 зрителей. Отличительной особенностью фестиваля организаторы называют ориентир на самобытность региона и развитие уральского кинематографа. В этом году киноработы принимали по четырём направлениям: анимация, игровое, документальное и дебютное кино.

В фестивале участвовали как профессионалы, так и любители из Пермского края, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей, Башкортостана, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.