Екатеринбургские филологи отправились в киноэкспедицию в Висим

Преподаватели и студенты филфака УрФУ отправились снимать документальные фильмы в посёлок Висим под Нижним Тагилом. Киноэкспедиция проводится в рамках фестиваля уральского кино «Ойка» (12+).

Как говорят организаторы, поездка в Висим помогает преодолевать расстояние с помощью диалога между деревней и городом, и перевода с устного языка на визуальный. Под кураторством режиссёра Ольги Привольновой студенты-филологи изучат новый инструмент исследования фольклора — кино.

По итогам экспедиции получатся несколько документальных фильмов, которые будут показаны в рамках публичной программы фестиваля в сентябре 2022 года.

Напомним, что приём заявок от начинающих и профессиональных режиссёров на участие в публичной программе фестиваля продлится до 20 июля. На фестиваль можно заявить фильм продолжительностью не более 35 минут. Более подробную информацию о старте фестиваля можно узнать в группе фестиваля во «ВКонтакте».

Конкурсные показы пройдут в Перми, Челябинске, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.