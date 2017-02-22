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23 Фев 2017 16:24 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Происшествия

Житель Нижнего Тагила зарезал собутыльника из-за разногласий в музыке

Накануне вечером в Нижнем Тагиле в ходе празднования Дня защитника Отечества несколькими ударами ножом был убит 47-летний мужчина. Как сообщает портал Tagilcity.ru, звонок в скорую помощь поступил около 21.30. Мужчина сообщил медикам, что его приятелю требуется помощь. В квартире по адресу ул. Победы, 45 был обнаружен труп мужчины с колото-резаными ранами.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан хозяин данной квартиры 1986 года рождения, ранее судимый. В процессе ссоры одного приятеля он избил, а второму нанёс ножевые ранения, от которых мужчина 1970 года рождения скончался на месте», – сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По одной из версий, ссора между собутыльниками возникла из-за разных музыкальных вкусов. Мужчины не смогли договориться, какую музыку они будут слушать. По второй, хозяину квартиры не понравилось, что гости включили музыку слишком громко.

Инициирована доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства происшествия.

Агентство новостей «Между строк»

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