Житель Нижнего Тагила перечислил мошенникам более 1 миллиона рублей

В отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), потерпевшим по которому проходит 46-летний местный житель, перечисливший злоумышленникам более миллиона рублей, оформив в банках кредиты, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Находясь на работе, мужчина ответил на незнакомый номер с кодом 495, звонившая женщина представилась сотрудником банка и поинтересовалась, не менял ли собеседник недавно номер телефона в мобильном приложении и не делал ли онлайн-заявку на кредит в сумме 750 тысяч рублей, на что получила отрицательный ответ.

«Звонившая попросила не отключаться, сообщив, что соединяет клиента банка со своим руководителем. Та, назвав свои полные данные, проинформировала владельца банковской карты, что кто-то из сотрудников банка вошёл в его личный кабинет с изменением номера телефона и сделал запрос на кредит. Дама убедила держателя карты незамедлительно обратиться в офис банка, чтобы оформить кредит на максимально возможную сумму и не дать возможности недобросовестным сотрудникам снять денежные средства. При этом "представитель финансовой организации" рекомендовала в банке вести себя спокойно, не задавать лишних вопросов, чтобы не возникло никаких подозрений об утечке информации», — рассказали в полиции.

Мужчине пришлось отпроситься с работы, чтобы успеть предотвратить хищение денежных средств. Всё время, пока он был в дороге и оформлял кредит в офисе, ему шли звонки с московских номеров. По одному из них звонившая представилась майором полиции Абрамовой, работающей в полиции Москвы. Чтобы убедиться в правдивости её слов, сотрудник предложила мужчине проверить номер телефона, с которого она звонила, и даже направила посредством мессенджера фото служебного удостоверения. Через поисковую систему в сети Интернет мужчина убедился, что номер принадлежит приёмной Главного управления МВД по Москве.

«Сотрудница сообщила, что уже проинформирована сотрудниками службы безопасности банка о произошедшей утечке и настоятельно рекомендовала содействовать работникам банка. В дальнейшем, следуя инструкции "финансистов", мужчина обналичил 400 тысяч, чтобы "частично закрыть кредитный потенциал и перевести их на защищённые банковские ячейки другого банка". С этой целью мужчина перечислил все деньги на указанные номера сотовых телефонов, сделав всего более 30 переводов. При этом только комиссия за транзакции составила более 15 тысяч. После каждого перевода представитель СБ банка, оставаясь на связи, сообщал о зачислении денежных средств. Из-за доставленных неудобств мужчине пообещали в дальнейшем выгодные условия по кредитованию и возможное рефинансирование под небольшой процент», — отметили в полиции.

По словам потерпевшего, в числе поступивших ему звонков был и звонок из дежурной части отдела полиции № 17 Нижнего Тагила, мужчина назвался следователем Андроповым Дмитрием Ивановичем, предупредил, что ему звонили из Москвы, и попросил помочь в разоблачении нечистых на руку банковских служащих. Опять же посредством мессенджера в его адрес направили повестку, согласно которой он должен явиться в отдел полиции.

В понедельник та же представительница банка сообщила, что необходимо завершить «процедуру закрытия кредитного потенциала». Женщина выяснила, в какие банки обращался их клиент для получения кредита, и направила в один из них на проспект Вагоностроителей, где мужчина вновь оформил кредит на значительную сумму. Давая объяснения сотрудникам полиции, мужчина признался, что в правильности действий его убедил «следователь Андропов», который несколько раз позвонил и настоял на содействии представителям банка. Мужчине даже вызвали такси до торгового центра по улице Садовой, где он перечислил на счета мошенников почти 700 тысяч рублей, на что получил некий документ с подтверждением зачисления указанной суммы.

На следующий день мужчина набрал номер телефона дежурной части отдела полиции № 17, чтобы узнать, как можно встретиться со следователем Андроповым, на что получил ответ, что такого сотрудника в подразделении нет. Тогда мужчина понял, что стал жертвой обмана, и пришёл с заявлением в полицию.

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники, используя современные технологии, звонят с подменных номеров, для убедительности даже высылают подтверждающие документы, но доверять этой информации нельзя. В полиции предостерегают граждан от необдуманных действий, выполняемых по указанию неизвестных лиц, и рекомендуют проверять всю информацию о состоянии своих банковских счетов при личном обращении в офис кредитного учреждения.